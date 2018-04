'Trust' revê sequestro de milionário

Série acompanha caso em que John Paul Getty III foi raptado, em 1973

"Trust", que estreia nesta segunda (2), na Fox Premium, acompanha, em dez episódios, o sequestro de John Paul Getty III, herdeiro da fortuna de petróleo da família Getty. O caso aconteceu em 1973, na Itália, quando o jovem foi pego por bandidos em Roma.



Há nomes poderosos do cinema por trás da série. Danny Boyle, Oscar de melhor direção por "Quem Quer Ser um Milionário?", de 2008, comanda alguns dos episódios do seriado, que é escrito por Simon Beaufoy, parceiro do cineasta no filme premiado.



O elenco tem Donald Sutherland, que vive John Paul Getty; Hillary Swank, Harris Dickinson (Getty III, o sequestrado), Brendan Fraser e Michael Esper.



Drama real

A série traça o pesadelo do jovem Getty nas mãos de sequestradores que não entendiam por que a família nem ligava para o fato de ter um herdeiro refém. O pai mantinha seu vício em heroína, e o avô estava mais preocupado em dar atenção às amantes e a seu leão de estimação, na mansão que tinha no interior da Inglaterra. Sobrou para a mãe de John negociar com os sequestradores.



Coincidência

O mesmo caso é tema de "Todo o Dinheiro do Mundo", longa de Ridley Scott, de 2017, que foi indicado ao Globo de Ouro de melhor direção. No filme, Christopher Plummer (indicado ao Oscar pelo papel) faz o personagem que na série é de Donald Sutherland.



Fox Premium

Estreia na segunda (2), 21h