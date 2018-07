Trailer de Aquaman é lançado na Comic-Con de San Diego

21.07.2018 17:55

Jason Mamoa estreia longa baseado no personagem marítimo da DC Comics

Interpretado pelo ator Jason Mamoa, Aquaman é o rei dos mares no novo longa baseado nos quadrinhos da DC Comics cujo trailer foi lançado na tarde do sábado (21) na Comic-Con de San Diego. O filme tem data de estreia prevista para o dia 13 de dezembro no Brasil.



Na produção da Warner Brothers, filho de pai humano e mãe do reinado de Atlantis, Arthur Curry (Orin nos sete mares) precisa enfrentar o meio irmão que deseja atacar o mundo terrestre enquanto é relutante em assumir a identidade como realeza.