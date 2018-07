Tom Cruise: o herói sem capa

Você sabe no que está se metendo quando assiste a um filme "Missão Impossível", e isso faz parte do charme da franquia. Sua missão, caso decida aceitá-la, é pensar o mínimo possível, recostar-se na poltrona e observar Ethan Hunt (Tom Cruise) correr feito um doido, saltar por entre prédios e pendurar-se em aeronaves sobre paisagens deslumbrantes.

"Missão Impossível - Efeito Fallout", o novo capítulo da cinessérie, que estreia hoje nos cinemas (no Brasil, um dia antes dos EUA), segue o padrão estabelecido pela versão original, lançada há 22 anos pelas mãos de Brian De Palma, é estereotipada, previsível e insanamente divertida.

Antes mesmo de começarem os créditos iniciais, uma missão é apresentada em detalhes: um grupo de anarquistas chamado "Os Apóstolos" roubaram três núcleos de plutônio que podem ser transformados em bombas atômicas no curto prazo de 72 horas. Logo, Hunt e sua fiel equipe estão de volta ao trabalho tentando impedir que esses vilões mal intencionados destruam o mundo.

A partir daí, o filme - dirigido novamente por Christopher Mcquarrie (ele também assinou o anterior "Nação Secreta") - decola sem olhar pra trás. O enredo geral do plutônio tem várias subtramas. Há mistério, espionagem e inúmeros personagens envolvidos em manobras e conchavos. McQuarrie confia nos aliados inabaláveis de Hunt, Luther (Ving Rhames) e Benji (Simon Pegg) e lhes concede tempo considerável de tela. Neste ponto, os regulares do FMI (Força-Tarefa Missão Impossível) já são figuras conhecidas e o diretor tira bom proveito da dinâmica entre eles, que fornecem a espinha dorsal emocional à história quando rostos que não vemos há algum tempo retornam.

Ao contrário de tantos outros blockbusters recentes que pretendem explorar o clima político atual, "Efeito Fallout" permanece fiel às suas origens. É tipo uma overdose para um viciado em filmes de ação. As cenas são nítidas, vibrantes e brilhantemente cinegrafadas e encenadas, como o "tour" impressionante pelas ruas de Paris e as acrobacias no telhado que fizeram Cruise torcer o tornozelo durante as filmagens.

O diretor de fotografia Rob Hardy ("Ex_Machina") faz um trabalho incrível, verdadeiramente digno do Oscar. O clímax com o duelo de helicópteros (sem reclamar de spoiler porque aparece no trailer) é, sem exagero, uma das maiores cenas de ação já filmadas. Foi rodado para IMAX e está incrível nesse formato. Se puder escolher a sala onde vai assistir, sem dúvida essa é a melhor opção.





Efeito Tom Cruise

"Missão Impossível" não seria tão envolvente quanto é se você não ama verdadeiramente seu herói, Ethan Hunt. A cena de Cruise pendurado a centímetros do chão na sede da Cia, no primeiro filme é umas das mais icônicas da história do cinema. Inesquecível.

O ator acabou virando sinônimo de "Missão Impossível". E ao longo dos seis capítulos, conseguiu acrescentar ao protagonista uma camada de vulnerabilidade que vai muito além de todo o esforço físico. Podemos dizer que esta possível conclusão de um personagem que ele desempenha desde 1996 é a "pièce de résistance" do ator. Se "Missão Impossível: Efeito Fallout" for realmente o último da saga, Cruise deu o melhor de si para entregar a seus fãs tudo o que eles merecem. Não menospreze isso e corra pro cinema!