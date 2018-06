TNT exibe especial com 4 filmes de Harry Potter

Em 15 de julho de 2011 o último filme da franquia, "Relíquias da Morte Parte 2", chegou às telas e deu um final para a história dos protagonistas Harry (vivido por Daniel Radcliffe), Ron (Rupert Grint) e Hermione (Emma Watson). O próximo filme da saga estreia em novembro de 2018. Para entrar no clima, o canal TNT exibe no sábado (16), à partir das 11h50, uma maratona com quatro filmes da saga.

Os escolhidos para o especial Bem-Vindo a Hogwarts foram "A Pedra Filosofal" (2001), seguido por "O Prisioneiro de Azkaban" (2004), "O Enigma do Príncipe" (2009) e "Relíquias da Morte Parte 2" (2011). Todos os filmes da maratona apresentam uma peça definitiva para a história no geral.

Enquanto "A Pedra Filosofal" foi o começo de tudo, onde conhecemos a escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, bem como todos os personagens icônicos, "O Prisioneiro de Azkaban" apresenta Sirius Black (Gary Oldman) e Remus Lupin (David Thewlis), duas figuras importantes na vida de Harry.

O sexto filme da saga, "O Enigma...", tem um pouco sobre o passado de Voldemort e somos apresentados às Horcruxes, magia usada pelo vilão para se tornar imortal.

Os livros de "Harry Potter" foram publicados pela primeira vez em 1997 pela escritora JK Rowling. Apesar da trama ter acabado nos cinemas, o mundo mágico da autora ainda tem destaque no mundo do entretenimento. Um exemplo é "A Criança Amaldiçoada", que já tem uma versão na Broadway, a história mostra o futuro de Harry e seus filhos em Hogwarts. A produção, inclusive, ganhou o Tony Awards 2018 de melhor peça.

Já com a franquia "Animais Fantásticos", conhecemos um pouco sobre Grindelwald, bruxo que tinha pensamentos de exterminar aqueles da sua espécie que eram "sangue ruim", ou seja, vinham de uma família de pessoas comuns, ou "trouxas", como eles são chamados nos livros.



O próximo filme da saga, que chega aos cinemas em novembro de 2018, se passa em Paris e mostra um pouco mais sobre o novo vilão e sobre o passado de Dumbledore (interpretado na versão jovem pelo ator Jude Law). A Warner Bros. pretende fazer mais ou menos cinco produções de "Animais Fantásticos", levando a história até o começo da Primeira Guerra Bruxa, que começou oficialmente em 1970, com Voldemort jovem.