Timothée Chalamet pode protagonizar novo filme de Denis Villeneuve

De acordo com o Deadline , o protagonista de "Me Chame Pelo Seu Nome", Timothée Chalamet, pode protagonizar o novo longa do diretor canadense Denis Villeneuve, "Duna".O livro homônimo que inspira o filme foi lançado em 1965 pelo escritor americano Frank Herbert. A história ganhou sua primeira adaptação cinematográfica em 1985, com direção de David Lynch, que contou com Kyle MacLachlan no papel principal."Duna" se passa em um futuro distópico, no meio de um império intergalático feudal em expansão, onde os feudos são controlados por Casas Nobres, que devem aliança à casta imperial da Casa Corrino. Na história, Paul Atreides, herdeiro da Casa Atreides, se muda junto com os pais para o planeta Arrakis, a única fonte de melange no universo inteiro.