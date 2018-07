Thirty Seconds to Mars e Foster the People acertam shows no Brasil

Bandas californianas vêm cada uma com sua turnê e reforçam o calendário do segundo semestre

Uma tocou no Rock in Rio de 2017; a outra, na edição brasileira do Lollapalooza de 2015. Agora, vêm para shows solo. Thirty Seconds to Mars e Foster The People, respectivamente, reforçam a agenda musical de atrações internacionais do segundo semestre, no país.

Também conhecida como 30 Seconds to_Mars, ou até 30STM, a banda californiana comandada pelo ator Jared Leto junto a seu irmão Shannon Leto chega antes. O grupo acertou datas na América do Sul - Brasil incluso - entre o final de setembro e início de outubro. Cidades e locais devem ser divulgados ainda nesta semana.

Os shows na América do Sul integram a Monolith Tour, e servem para promover "America", disco mais recente do 30STM, lançado em abril de 2018. O álbum, que é o quinto da trajetória da banda, chegou às primeiras posições nas paradas dos EUA e de alguns países da Europa.

O Foster The People desembarca mais perto do final do ano, com datas e cidades já sendo definidas para o período entre a segunda quinzena de novembro e o início de dezembro.

Também da Califórnia, a banda aproveita para divulgar "Sacred Hearts Club", seu trabalho mais recente, que saiu em 2017.

É o terceiro disco do grupo em menos de dez anos de carreira. O Foster The People surgiu em 2009 e lançou "Torches", o primeiro álbum, dois anos depois.

Está nesse trabalho de estreia a canção "Pumpep Up Kids", maior sucesso do Foster. O quarteto tem ainda outras músicas conhecidas, como "Helena Beat", "Coming of Age" e "Best Friend", as duas últimas de "Supermodel", o segundo disco, de 2014.

Aniversário

A turnê Monolith é também uma maneira de comemorar os 20 anos do Thirty Seconds to Mars, que estreou com o disco homônimo quatro anos após sua formação. Depois de EUA e Europa, a maratona de apresentações da banda dos irmãos Leto abraça uma etapa latina que inclui shows no México, nos dias 11 e 13 de outubro, respectivamente na Cidade do México e em Guadalajara.