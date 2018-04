The Weeknd surpreende fãs e lança álbum surpresa

Entre os produtores estão Skrillex, Guy-Manuel de Homem-Christo (Daft Punk) e Gesaffelstein

Sem pré-aviso, o cantor canadense The Weeknd lançou na manhã desta sexta-feira (30) um novo álbum. Entitulado de "My Dear Melancholy", o novo trabalho possui seis canções.



O álbum está diponível em diversas plataformas, inclusive Spotify, iTunes e YouTube. Entre os produtores estão Skrillex, Guy-Manuel de Homem-Christo (Daft Punk) e Gesaffelstein.



Este é o primeiro trabalho do cantor desde "Star Boy", que rendeu premiação no Grammy e no American Music Award de 2017.



The Weeknd deve apresentar o novo repertório na apresentação do Festival Coachella, que acontece em abril.