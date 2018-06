‘The Tale’ abuso sexual de forma corajosa

A cineasta norte-americana Jennifer Fox usou da sua experiência própria para criar uma das obras mais importantes e corajosas sobre abuso psicológico e sexual. Esqueça o que você está acostumado a ver nos cinemas ou TV sobre o assunto. Com "The Tale", que estreou no festival Sundance e foi adquirido pela HBO apenas algum tempo depois, ela encontrou a força certa para contar situações tão delicadas como essa. É uma questão de achar a perspectiva correta para contá-la e, acima de tudo, sobre como nossas experiências moldam nossa mente.



Jennifer, vivida pela ótima Laura Dern no filme, que não tenta esconder a verdadeira identidade da diretora, era apenas uma menina de 13 anos quando foi parar sob os cuidados da Sr. G (Elizabeth Debicki e, na versão mais velha, Frances Conroy) e seu parceiro Bill Allens (Jason Ritter/John Heard). Os dois adultos, profissionais da área de atletismo, usam da ingenuidade e da confiança da garota para criar um esquema de abuso psicológico e sexual.



Essa fase acabou, e anos mais tarde, Jennifer se tornou uma jornalista e documentarista, com uma vida relativamente bem estruturada. Foi só quando sua mãe descobriu uma carta escrita pela mesma para uma aula de inglês que ela começou a revisitar em sua mente o que aconteceu durante aquela época de sua vida. Durante muito tempo, a protagonista sofreu achando que tinha vivido um amor intenso e diferente quando, na verdade, ela sofreu abuso de uma das pessoas que amava.



Continuar a ler "Para as pessoas com trauma, memórias podem ser protegidas, e é preciso entender que as pessoas estão tentando sobreviver com um trauma. Não é o direito de ninguém determinar o quanto demora para que superem isso", disse Fox, em entrevista ao jornal britânico "Daily Express".



O choque do que aconteceu naquela época só alcançou sua vida na fase adulta, fazendo com que o sofrimento fosse mais intenso. A confiança que ela carregava na infância e uma pré-adolescência normal esvairam-se aos poucos, bem como a dúvida sobre os momentos de sua vida, e a veracidade deles.



A câmera de Fox não abandona a visão da protagonista, assim como o roteiro, que explora as consequências do abuso nas duas fases da vida de Jennifer: tanto enquanto ela é uma mulher independente como na época em que era apenas uma criança insegura, carregando sentimento recorrente de abandono.



"The Tale" é um relato honesto e corajoso, sempre por causa da visão de Jennifer Fox na obra. Existe uma necessidade crescente no cinema e na TV de falar e retratar casos parecidos, dando voz para aqueles que não tiveram na vida, mas abordar o assunto por um ângulo certo não é tão fácil.



Premiação

A partir do momento em que a HBO garantiu os direitos de "The Tale", o longa se tornou um forte concorrente a melhor telefilme no Emmy de 2018. Laura Dern, que já concorreu duas vezes ao Oscar (por "As Noites de Rose", de 1991; e por "Livre", de 2014) está cotada para receber o prêmio de melhor atriz em filme ou minissérie.



Vale lembrar que, no ano passado, Dern ganhou o Emmy de atriz coadjuvante por "Big Little Lies", série que aborda o mesmo tema.



Além de ótima produção, com direção e roteiro bem amarrados, "The Tale" chegou ao público no auge de movimentos como #MeToo, que pede o fim do abuso sexual em Hollywood.