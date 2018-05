The Slackers inicia turnê na cidade

Grupo americano inicia turnê pelo Brasil

O grupo americano The Slackers se apresenta neste final de semana em Campinas, dando início à turnê pelo Brasil. Com 25 anos de estrada, 15 discos lançados e várias turnês internacionais no currículo, o grupo traz a sua mistura de ska, reggae, jazz e blues ao país.



Apontada como a melhor banda de reggae/ska de Nova York pela revista Beat, e classificada como "o som de Nova York" pelo jornal The New York Times, volta ao Brasil após seis anos. Neste período longe do país, o sexteto permaneceu cinco anos sem lançar músicas inéditas, apresentando no ano passado o disco homônimo "The Slackers".



Neste novo trabalho, o público brasileiro encontrará um repertório que abrange todas as fases da banda, formada por Ara Babajian na bateria, David Hillyard no saxofone, Jayson Nugent na guitarra, Vic Ruggiero, voz e órgão, Marcus Geard no baixo e Glen Pine no trombone e voz.



A turnê brasileira contará com outros seis shows, além de Campinas.



Neste sábado, o grupo divide a noite com a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana.



Brasuca

Sábado, 12, às 22h

De R$ 40,00 a R$ 60,00

www.brasucabar.com.br