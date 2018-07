The Rock estrela mais um filme de ação

Rostos familiares

Além de Johnson, que por si só consegue arrastar um bom publico para o cinema, "Arranha-Céu" também resgata outro rosto bem familiar. Neve Campbell, que deu vida a Sydney Prescott na franquia de terror "Pânico" na década de 1990, é a mulher do protagonista na trama, Sarah.



The Rock já está confirmado na sequência de "Jumanji", que deve estrear apenas em 2019. Enquanto isso, você pode ver o ator na série da HBO "Ballers", ou esperar por "San Andreas 2" e torcer para o projeto da DC Comics do vilão "Adão Negro" dar certo.



No final, "Arranha-Céu" não pretende ser uma obra-prima, mas apenas entreter e proporcionar uma boa diversão, tudo isso com cenas de ação bem irrealistas, como é de costume no gênero desde que era Bruce Willis o grande ator do mesmo.

Não existe limites quando se trata de expor a força dos personagens de Dwayne Johnson, também conhecido como The Rock, nas telas de cinema. No último "Velozes e Furiosos", por exemplo, ele supostamente quebra uma parede com as próprias mãos. Logo depois, ele enfrentou um jogo de videogame. en em "Jumanji: Bem-Vindo a Selva" e salva uma cidade do gorila George em "Rampage". Agora, o seu maior inimigo é um prédio alto, construído com o objetivo de se tornar uma espécie de cidade na vertical. "Arranha-Céu: Coragem Sem Limite" entra em cartaz nesta quinta-feira (12).No filme, que é dirigido por Rawson Marshall Thurber, Dwayne vive Will Sawyer um ex-soldado da marinha que trabalhava como segurança. O passado do protagonista é um dos aspectos mais interessantes do filme: uma das suas missões acabou dando muito errado e por isso perdeu uma das suas pernas. Mesmo assim, Sawyer não deixa isso ser um empecilho na hora de arrumar outro emprego para ajudar sua família.É aí que conhecemos o prédio. O edifício é um dos maiores do mundo e carrega dentro de si um dos maiores centros tecnológicos existentes. No começo, é fascinante ver como ele foi construído, mas assim como na maioria dos roteiros de ação, algo dá muito errado em sua estrutura e Will tem que salvar sua mulher e seus dois filhos pequenos.