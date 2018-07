'The Resident' põe foco na negligência médica

O embate entre valores pessoais e ética profissional é um dos destaques da produção "The Resident", nova série médica que estreia no dia 4 de julho, às 22h15, no canal pago Fox.



Sem romantizar a profissão, o drama retrata um tema pouco discutido: a negligência na medicina, uma das principais causas – encobertas – de morte no sistema hospitalar, nos Estados Unidos.



Para narrar a história, o seriado põe foco em Devon Pravesh (Manish Dayal, da série "Halt and Catch Fire"), residente do Chastain Memorial Hospital, que se vê imerso em uma batalha de vontades entre o chefe de cirurgia Dr. Soloman Bell (Bruce Greenwood, que teve atuação elogiada em "Capote", de 2005; e também do elenco da série "American Crime Story") e o Dr. Conrad Hawkins (Matt Czuchry, da série "The Good Wife"), residente do terceiro ano que não cumpre regra.



Os segredos dos bastidores do lugar começam a vir à tona quando Dr. Bell transforma uma cirurgia de rotina em tragédia. Com seu poder e intimidação, convence os jovens residentes a ajudá-lo a encobrir seus erros e negligência na morte de pacientes.





Fox

Estreia dia 4 de julho, às 22h15