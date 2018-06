The Rasmus faz shows no Brasil em novembro

Banda finlandesa chega com turnê que promove o álbum 'Dark Matters'

A banda finlandesa de rock chega para shows que promovem "Dark Matters", seu álbum mais recente, lançado no ano passado. The Rasmus toca no Brasil em novembro. Datas e locais serão definidos nos próximos dias.

Com quase 25 anos de carreira, The Rasmus tem no currículo músicas conhecidas como "In The Shadows", "F-F-F-Falling", "No Fear" e "Guilty".

O quarteto começou a despontar nos anos 2000. Em 2006, veio pela primeira vez ao Brasil, em turnê que passou por São Paulo, Rio, Curitiba e Belo Horizonte.

A nova vinda ao país acontece após uma segunda fase de shows na Europa, continente em que a banda tem bastante público.

Autodireção

The Rasmus é conhecido também por assinar a direção de vários de seus clipes. A própria banda comandou as cenas de vídeos feitos para músicas como "Immortal" (de 2007), "Your Forgiveness" (2009) e "Somewhere" (2012).

Além do trabalho com o grupo, o vocalista Lauri Ylönen lançou o disco solo "New World", em 2011.