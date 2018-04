The Offspring volta ao Brasil em outubro

Pouco mais de um ano depois de tocar no Rock in Rio, The Offspring volta ao_Brasil, desta vez para uma turnê que passa por ao menos quatro cidades, em outubro. Datas e locais devem ser definidos nos próximos dias.

Presença constante nos palcos do país - quase sempre com sucesso -, a banda americana possivelmente trará no repertório novas canções. Na visita anterior ao país, integrantes comentaram que o grupo tinha intenção de lançar um álbum de inéditas em 2018.

O disco mais recente do Offspring é "Days Go By", que foi lançado em 2012. Depois disso, a banda excursionou bastante, mas sem músicas novas para mostrar.

No show no Rock in Rio, em 2017, como em outros anteriores, o grupo levou ao palco uma coletânea de seus sucessos. A banda tocou na última noite, em 24 de setembro, dividindo as atenções do público com as conterrâneas Red Hot Chili Peppers e Thirty Seconds to Mars.

Carreira

Com quase 30 anos de carreira, o Offspring gravou discos cultuados, principalmente a sequência "Smash" (de 1994), "Ixnay on the Hombre" (1997) e "Americana" (1998). Desses álbuns saíram hits como "Come Out and Play (Keep’ Em Separated)", "Gotta Get Away", "Self Esteem", "All I Want", "Pretty Fly (For a White Guy)", "The Kids Aren’t Alright" e "Why Don’t You Get a Job?".

O Offspring atual tem três integrantes da formação original: o cantor e guitarrista Dexter Holland; o guitarrista Noodles; e o baixista Greg K.