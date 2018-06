‘The Marvelous Mrs. Maisel' revolucionou a comédia

Fale rápido e beba (muito) café é um dos lemas da série "Gilmore Girls", querida pelo público e pela crítica, e escrita por Amy Sherman-Palladino. A roteirista criou uma história que, apesar dos deslizes, era algo inédito na TV americana, por motivos já citados em extensos artigos: os diálogos verborrágicos, cheio de referências à cultura pop e à relação única e especial entre mãe e filha. As personagens femininas eram diferentes, complexas e também multidimensionais. Quando a Amazon deu aval para "The Marvelous Mrs. Maisel", Amy foi além e conseguiu fazer uma das melhores e mais diferentes comédias dos últimos anos. Por conta disso, é uma grande aposta para no mínimo uma indicação ao Emmy de 2018. A lista de concorrentes ao mais badalado prêmio da TV sai em julho.



A protagonista é Midge Maisel, vivida por Rachel Brosnahan, que levou o Globo de Ouro de melhor atriz em comédia pelo papel. Midge é uma mulher comum na Nova York de 1958, e judia. Ela tem filhos, marido com bom emprego e uma relação saudável com os pais.

Tudo isso é jogado fora quando ela descobre que seu marido mantém um caso com a secretária. O ponto de mudança de sua vida é a escolha narrativa mais clichê possível, mas é a forma como ela resolve tratar essa questão que torna tudo tão diferente.



"Essa é uma história sobre uma mulher corajosa, brilhante e complicada que estou tão orgulhosa de poder contar", disse Brosnahan ao receber o prêmio no Globo de Ouro.

Bêbada e triste, Midge sobe ao palco de um bar no velho Brooklyn chamado Gas Light (que realmente existiu e recebeu artistas como Bob Dylan), e prova que leva jeito para... comédia stand-up. Seu humor não é ofensivo para os outros, mas explora sua situação trágica de forma irônica e sagaz.



Mesmo se você ligar a TV em um daqueles canais que exibem esse tipo de conteúdo o tempo inteiro, vai perceber que existem poucas mulheres na função de comediante, e que 90% das vezes as piadas são sempre com um cunho mais ofensivo, e até machista. Ao lado de Susie (Alex Borstein), que faz o contraponto com a protagonista por ter uma personalidade mais "dura", Midge embarca na missão de tentar se destacar no mundo da comédia e achar seu ritmo de humor definitivo.



Ela não precisa de pretexto ou incentivo de homens para ser incrível no que faz, e sua determinação é motivada por um desejo interno de apenas ser comediante. Nesse processo, luta inconscientemente contra um sistema misógino que determina o que mulheres deviam ser. Isso, por si só, é um ato revolucionário.



O machismo daquela época, e a resistência da indústria em aceitar mulheres nessa posição, é um aspecto explorado na produção, claro, mas não é o principal. A jornada da protagonista, que é uma mulher engraçada, perfeccionista e brilhante, que tenta dar o seu melhor em todos os aspectos da vida e inclusive na comédia, é o fator que move a narrativa.

A fotografia incrível, figurinos e cenários impecáveis se comparam a séries aclamadas como "Mad Men", e a riqueza em detalhes e o roteiro com referências a tudo que era importante nos anos 1950 fazem com que a história fique mais crível e agradável para o seu público.