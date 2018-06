The Kinks se reúne para um novo disco

Depois de vinte anos, Ray Davies anunciou a volta do gupo

Em uma entrevista para o Channel 4, o guitarrista do The Kinks, Ray Davies, anunciou que a banda está de volta e que podem lançar um novo álbum juntos.



O grupo foi formado em 1963 e lançou 24 discos de estúdio. O último lançamento da banda foi "To The Bone", um disco ao vivo lançado em 1994, dois anos antes da última apresentação do Kinks.



Ao The Telegraph, ele disse que está em estúdio com o irmão Dave Davies e o parceiro de banda Mick Avory. "O problema é que os dois [Dave e Mick] nunca se deram muito bem. Mas neste tempo no estúdio, consegui fazer as coisas funcionarem, e isso me animou para fazer com que eles toquem ainda mais, com mais garra".



Dave ainda contou que está trabalhando em cima de algumas músicas que fez anos atrás, quando os integrantes decidiram seguir caminhos diferentes.