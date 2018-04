Criador de 'The Handmaid's Tale' promete originalidade na 2ª temporada

– com estreia no dia 25 de abril na plataforma Hulu, que não opera no Brasil –

Assim como recebe certa independência da autora do livro, Miller tenta passar uma certa autonomia para os atores. O produtor destacou que "não diz o que os atores devem fazer no roteiro" e elogiou o trabalho de Elisabeth Moss, ganhadora do Globo de Ouro de Melhor Atriz em 2018 no papel de Offred, protagonista da série.



"No roteiro, não digo o que os atores devem fazer. Escrevo que o personagem está feliz, não que está sorrindo. Lizzie tem uma conexão que liga o rosto ao coração. Tudo que ela sente, quando está atuando, vai direto para o rosto. Você vê diferentes níveis da personagem na performance dela", disse.



Ciente dos escândalos de assédio que vêm aparecendo na indústria audiovisual americana, Bruce Miller é taxativo: não admite a presença de nenhum acusado de assédio no elenco.



"Sempre converso muito com a pessoa que trabalhou anteriormente com o profissional. Temos uma política anti-babaca, o que não é muito comum na TV. Quando contrato atores, eles não podem ser uns cretinos. Penso que se eu contratar um ator que não sabe atuar, mas é uma boa pessoa, tudo bem. Quero dizer, não está bom, mas OK. Mas se ele é um cretino, não importa o quanto ele seja bom atuando, ele faz a atuação de todo mundo ser pior. Todo mundo ouviu as histórias recentes de pessoas sendo abusivas no set. Não tenho energia para aturar isso. Não vou contratar", declarou.



O caráter atual da série é visto pelo produtor como algo majoritariamente inconsciente no processo criativo. Miller conta que acompanha o noticiário constantemente, destacando que muitas vezes o texto pode até "prever" o que se passa na realidade mundial, por ser uma relação de troca entre ficção e vida real.



"Teve uma parte que dizia 'Make America great again' ['Faça a América grandiosa novamente', em livre tradução], tivemos que cortar, porque gravamos antes da eleição e esse era o slogan do Donald Trump. As mesmas forças que dão forma à política são as que tentamos reconhecer e direcionar à série. Não tem nada na série que não exista na vida real. Não criamos a crueldade. E também temos a orientação de especialistas. A ONU tem ajudado muito, falam de como essas coisas acontecem hoje. Então acaba ficando muito atual, porque a pesquisa que fazemos é de hoje", contou.



Apesar de escrever séries, Bruce Miller confidenciou que não costuma ler muito por se considerar "bastante disléxico", mas que sempre volta às páginas de Margaret Atwood em busca de novos detalhes. O produtor revelou que consome novos – e antigos produtos audiovisuais com a ajuda dos filhos de 21, 18 e 13 anos.



"Adoro filmes e TV, vejo o máximo possível. Acho a música, definitivamente, muito inspiradora. Meus filhos que me trazem música para conhecer. E é curioso porque não existe um 'agora' para eles. Não importa se o filme ou a música têm um ou 20 anos. Às vezes, aparecem com uma música dos Beatles e perguntam: 'Já ouviu essa música?'. Respondo: 'Já, né' [risos]."

