'The Handmaid's Tale': 2ª temporada chega em setembro no Brasil

A produção será exibida pelo Paramount Channel à partir de 2 setembro, às 21h

A segunda temporada de "The Handmaid's Tale", que concorre ao Emmy 2018 em 20 categorias, incluindo melhor série dramática e melhor atriz (Elisabeth Moss), chega no Brasil em 2 de setembro, às 21h. Quem exibe a produção é o canal pago Paramount Channel.



Originalmente criada pela plataforma de streaming da Hulu (que não está disponível no Brasil), a série adapta o livro "O Conto da Aia" de Margaret Atwood.



No universo distópico do livro, as mulheres vivem em um mundo onde elas não tem liberdade sobre seu corpo, escolhas ou até mesmo conta bancária. Aquelas que são férteis são forçadas a se tornarem escravas sexuais, com objetivo de procriar, enquanto as mais pobres vão parar nas Colônias.



O protagonismo é de Offred, ou June, vivida por Elisabeth Moss.



A série foi o grande destaque no Emmy 2017, mas teve uma segunda temporada muito criticada pela imprensa americana, por causa das diversas cenas de estupro.