‘The Good Fight’ não tem medo de criticar Donald Trump

Os advogados da Reddick, Boseman e Kolstad lutam contra casos de brutalidade policial e raramente usam questões raciais para ganhar na corte (até o momento em que precisam jogar essa carta), e no final são movidos por uma ideologia que se contradiz com o sistema judicial de Chicago.No processo de deixar claro o posicionamento político e democrata de cada um dos personagens, o roteiro detona não só a política americana, mas reality shows, emissoras vizinhas e suas séries genéricas (como a franquia "Chicago"), e até mesmo a forma como os personagens se tratam entre si, sem fazer questão de humanizar as diversas caras que aparecem na série. Até uma das protagonistas, Maia Rindell (Rose Leslie), é tratada de forma indiferente e natural quando estão falando sobre seu relacionamento homoafetivo (ela é uma advogada que também é gay, e não é definida por sua sexualidade), abrindo espaço para que o foco seja em sua carreira, ou no esquema que levou à prisão de seu pai e a perda da fortuna de Diane (que planejava se aposentar).Outras séries questionam e criticam Donald Trump, mas não de forma tão aberta. A figura controversa do presidente está na abertura, ele é citado pelo menos três vezes em um episódio, e a forma como ele conduz a Casa Branca é constantemente tratada como piada, assim como seus posicionamentos sociais. Essa característica deixa em evidência o senso de humor crítico e ácido dos King, que estava presente em "The Good Wife" e até mesmo na cancelada "Braindead", mas aqui parece mais seguro e confiante do que nunca.

A história começa com Diane, que sempre deixou suas posições políticas mais do que claras nas duas séries, na frente da TV, acompanhando o resultado das eleições. Quando ela percebe o que acabou de acontecer, solta um sonoro palavrão. O roteiro rege as decisões e os acontecimentos da vida dos personagens a partir desse evento, mas não estava planejado assim. O seriado dava a vitória como certa para Clinton, e teve que se adaptar a uma realidade completamente diferente. "George Orwell não saberia onde começar nos dias de hoje", comenta a protagonista.

A abertura de "The Good Fight" mostra ao que veio a série: a música épica (composta por David Buckley) acompanha a explosão de objetos relacionados a uma firma de advocacia, criando um paralelo perfeito entre o caos e o sofisticado. Vale lembrar também que o seriado foi feito como uma forma de experimento para a plataforma de streaming da CBS All Acess. Ou seja, os episódios são mais cinematográficos e têm menos cortes bruscos. O único problema é que, por causa desse formato, a série deve demorar para chegar ao Brasil em algum canal comum.

Se você gostava de "The Good Wife" pelas participações especiais, por exemplo, já pode começar a ver o spin-off, que traz caras familiares e muito queridas (ou não) nas suas duas temporadas. A advogada preferida da maioria dos fãs, Elsbeth Tascioni (Carrie Preston), o vilão Mike Kresteva (Matthew Perry, o Chandler de "Friends") e até o simpático juiz Abernathy (Denis O’Hare) são alguns que já apareceram durante os episódios; e o traficante poderoso Lemond Bishop (Mike Colter) já está confirmado para retornar.

Para aqueles que acham o final de Alicia Florrick amargo e insatisfatório, "The Good Fight" é uma boa pedida. Para quem procura uma série nova, refrescante e corajosa, também é.