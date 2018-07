'The First' ganha trailer

A plataforma de streaming Hulu lançou nesta terça-feira (24) o primeiro trailer de "The First", seriado criado por Beau Willimon, responsável por "House of Cards", que tem Sean Penn ("Sobre Meninos e Lobos") como protagonista.





"The First" estreia dia 14 de setrmbro e narra a trajetória do primeiro homem a pisar em Marte. Além de destacar as dificuldades da missão, a história também foca nas famílias dos astronautas envolvidos nessa busca e na equipe que fica na Terra.