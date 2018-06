A banda também anunciou dois novos álbuns, sendo que o primeiro chega em outubro

Depois do álbum "I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful Yet So Unaware of It", lançado em 2016, a banda The 1975 volta ainda esse ano com um novo projeto.



Dessa vez, a banda liderada por Matthew Healy irá lançar dois álbuns. O primeiro chama "A Brief Inquiry into Online Relationships" e será liberado em outubro desse ano.



Junto com o anuncio a banda liberou o clipe de "Give Yourself A Try", música que vai estar no disco.



Já em maio de 2019, a banda libera "Notes on a Conditional Form".