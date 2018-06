‘The 100’ volta para a quinta temporada tentando recuperar fôlego

Quarta etapa da série foi a melhor até então, e a nova tem a difícil missão de conseguir superar

"The 100" anda na corda bamba há anos. Não tanto pela qualidade do roteiro, que apesar dos altos e baixos tem sempre mantido um padrão, mas muito por causa da emissora em que está envolvida. A CW (dona de séries como as do Universo Arrow e "Supernatural") é conhecida por arrastar tanto suas produções que elas acabam perdendo sua essência, qualidade e até mesmo os atores envolvidos no projeto. Por enquanto, o seriado de ficção científica "The 100" conseguiu se distanciar dessa maldição, e apresentou, durante sua quarta temporada, seus melhores episódios. Na quinta fase, que estreia nesta segunda (4), na Warner, o roteirista e criador Jason Rothenberg tem que superar e achar mais fôlego para a série não se perder.



O que dá esperança é perceber que Rothenberg parece entender, respeitar e saber o que ele espera para o universo de "The 100". Os mercenários que chegam à Terra no final da quarta etapa e tomam grande parte da tela na quinta são de uma corporação chamada Eligius. O nome pode não parecer familiar, mas já foi apresentado algumas vezes ao longo da trama, em pequenos "easter eggs" bem escondidos.



O começo da temporada foca bastante no reencontro dos personagens, que ficaram separados por seis anos, após o mundo acabar – de novo. O roteiro parece mais apressado do que o normal porque, além de fechar o arco da temporada de apenas 13 episódios, tem que reconectar e explorar as mudanças que os protagonistas sofreram durante todo esse tempo, e esse é um trabalho que exige mais tempo. Isso tudo no mesmo passo em que se tem que apresentar várias figuras novas, quem são e a ameaça que representam para a humanidade.



O maior trunfo de "The 100", no entanto, continua sendo a forma como são construídas as personagens femininas. Todos os núcleos que ficaram separados foram liderados por uma mulher, e mostrar seu desenvolvimento durante os – vários – momentos de crise e como elas lidam com isso se mostra interessante.



Clarke (Elisa Taylor), por exemplo, teve que aprender a lidar com a solidão e sobreviver sozinha em momento praticamente morto.

Já Octavia (Marie Avgeropoulos), que ficou presa no "bunker" debaixo da Terra, teve que tomar medidas mais brutas para garantir a sobrevivência da humanidade, e as consequências das suas escolhas se provaram ser tão solitárias quantos a de Clarke, além da perda total de sentimentos empáticos, como amor e cumplicidade.

Por último, Rave (Lindsey Morgan) está no espaço tentando trazer de volta aqueles que estão presos em uma estação especial, vivendo de rações controladas e com pouca esperança de voltar a viver na Terra.



No fim, "The 100" se distancia cada vez mais da premissa adolescente e tenta se consolidar como uma série que sabe o que está fazendo. Apesar dos deslizes, os roteiristas têm feito um bom trabalho com essa meta, pelo menos até agora. Cheia de pequenos problemas, a quinta temporada ainda prende o público e tenta expandir sua mitologia apresentando novos elementos e preenchendo a lacuna sobre o fim da humanidade.



WARNER

Segunda (4), 22h30