Terror de Xavier Gens é inspirado em história real

Diretor assina 'Exorcismos e Demônios', que estreia nesta quinta (19)

Depois de produzir "Invocação do Mal" (2013) e "Annabelle" (2014), agora o francês Xavier Gens dirige seu próprio terror. Inspirado em uma história real, "Exorcismos e Demônios" chega aos cinemas na próxima quinta (19).



O longa conta a história de Padre Anton (papel do ator romeno Corneliu Ulicis), que é sentenciado à prisão após a morte de uma freira que praticou exorcismo. Nicole Rawlins (a inglesa Sophie Cookson, de "Kingsman: Serviço Secreto", 2014) viva uma jornalista investigativa que se esforça para tentar desvendar se de fato o padre assassinou uma pessoa mentalmente doente ou se apenas perdeu uma batalha contra um demônio.



Além de produtor de dois grandes sucessos do terror dos últimos anos, Gens foi responsável pela direção de longas como "Hitman: Assassino 47" (2007) e "O Abrigo" (2011). A produção e roteiro são assinados por Peter Safran, Leon Clarance, Chad Hayes e Carey W. Hayes, todos também de "Invocação do Mal".