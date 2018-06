Terceira temporada de 'This is Us' ganha data de estreia

A terceira temporada da série dramática "This is Us" ganhou data de estreia nos Estados Unidos. A família dos Pearson voltam com novos episódios no dia 25 de setembro, na emissora NBC.O seriado, que concorreu ao Emmy em 2017, é conhecido por fazer muita gente chorar e apresentar momentos emocionantes em família. A produção acompanha a vida dos protagonistas em momentos diferentes da sua vida (infância, adolescência e fase adulta).