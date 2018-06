3ª temporada de 'Riverdale' ganha data de estreia

A série retorna nos Estados Unidos em 10 de outubro, na emissora CW

O drama adolescente "Riverdale" volta para a TV dos Estados Unidos em 10 de outubro, na emissora CW. A série adapta os quadrinhos da "Turma do Archie", que ganhou uma versão animada e ficou famoso no país na década de 1960.



No brasil, a série é exibida pelo canal da Warner e a primeira temporada também está disponível do catálago da Netflix.