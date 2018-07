Terceira temporada de 'Irmão do Jorel' estreia nesta segunda

"Irmão do Jorel" volta para a terceira temporada nesta segunda-feira (16), às 19h15, no Cartoon Network. Para comemorar, o canal exibe uma maratona da segunda temporada do desenho no mesmo dia, a partir das 8h.





Depois de encontrar um antigo álbum de família perdido, o Irmão do Jorel vai fazer uma viagem nostálgica ao passado e vai descobrir que conhecia a Lara desde muito antes do que ele imaginava. Além disso, ele vai enfrentar muitas aventuras nas férias, como virar uma estrela da TV, promover a pax no jardim da vovó Juju com a ajuda de um tomate rapper (dublado pelo Criolo), construir uma pipa, lutar contra uma TV e muito mais.