Gavin James chega ao Brasil para shows que promovem seu 2º álbum; cantor irlandês fala ao Destak sobre seu trabalho

Nascido na cidade de Dublin, na Irlanda, o cantor Gavin James começou sua carreira musical em 2013, quando lançou independentemente o single ‘Say Hello’, que lhe garantiu a categoria de música do ano no Meteor Choice Award. Posteriormente, em 2015, ele assinou contrato com a Sony na Europa e a Capital Records nos EUA, e, desde então, deslanchou. Em 2016, seu álbum de estreia, "Bitter Pill", fez grande sucesso com o público, e no Brasil, destacou o hit "Nervous", que virou música-tema do casal Eric e Luiza, da novela "Pega Pega", da Globo.



Agora, o cantor desembarca no país para shows pela primeira vez. Ele se apresenta hoje (4) no Blue Note, no Rio; e amanhã (5) no Carioca Club, em São Paulo.

"Estive no Brasil pela primeira vez em 2017 e estou muito animado em estar de volta", conta o irlandês ao Destak.



Os shows fazem parte da turnê que promove o segundo álbum do cantor, "Only Ticket Home", que será lançado em setembro.

"Este é um álbum diferente do primeiro. Tem composições mais felizes. Além disso, gravei no mesmo lugar que os Beatles [Abbey Road, em Londres], então foi emocionante. Estou muito animado com o lançamento", diz o artista.



Em 2018, o também compositor e violinista lançou o single ‘Always’, que fará parte do novo álbum e fala sobre a perda após terminar um relacionamento.

"A música teve muita audiência e isso me deixou bastante feliz. Tento sempre ser sincero em minhas letras e contar tudo o que aconteceu em meus relacionamentos", revela.



Parcerias

Gavin James já se apresentou ao lado de grandes artistas, como Ed Sheeran e Sam Smith.

"Ed me convidou para tocar com ele em Dublin, num show para 8000 pessoas. Nos conhecemos nos bastidores e ele foi muito amável. Sam eu conheci numa turnê pela América, e ele também foi ótimo comigo", relembra o cantor, acrescentando que existem possibilidades de futuras parcerias com os dois artistas.



O setlist do shows inclui "Watch It All Fade", tema da novela "Deus Salve o Rei", da Globo.



James promete uma noite bastante especial para os fãs: "O show terá muitas piadas e músicas tristes. Mas o foco é no novo álbum. Mal posso esperar para tocar minhas músicas novas pela primeira vez."



BLUE NOTE

Sexta (4), 20h

R$ 60 a R$ 180

www.tudus.com.br



CARIOCA CLUB

Sábado (5), 19h

R$ 100 a R$ 340

www.clubedoingresso.com