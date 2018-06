Temporada final de 'Unbreakable Kimmy Schmidt' só volta em janeiro

Segundo o co-showrunner de "Unbreakable Kimmy Schmidt", Robert Carlock, os episódios finais da série chegam apenas em 25 de janeiro de 2019 na plataforma de streaming da Netflix. A história da quarta temporada, que será a última do seriado, tem 12 episódios planejados sendo que 6 foram liberados nesta quarta-feira (30).O motivo da divisão aconteceu devido as regras do Emmy, que só aceitam concorrentes que foram liberados até o dia 31 de maio. A mesma coisa aconteceu com Arrested Development, que teve os episódios da quinta temporada liberados na última terça-feira (29) de maio.A série, que foi criada por Carlock e Tina Fey, também irá ganhar um filme para encerrar a trama. O longa, no entanto, não tem previsão de estreia.