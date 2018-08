Telecine celebra aniversário de M. Night Shyamalan

Canal promove especial Shyamalan: da Índia Para o Mundo, e exibe em sequência 3 filmes do diretor, que completa 48 anos nesta segunda (6)

Para comemorar os 48 anos de vida do diretor indiano M. Night Shyamalan - idade que ele completa nesta segunda (6) -, o canal pago Telecine promove uma maratona com três de seus filmes, que começa às 20h05.



O especial Shyamalan: da Índia Para o Mundo abre com "O Último Mestre do Ar" (de 2010), longa que marca a época mais "família" do cineasta. A história acompanha o aprendiz Avatar Aang (Noah Ringer), que deve deixar sua vida como adolescente para trás e salvar pessoas da Terra e do Ar daqueles que se chamam "O Povo do Fogo". Além de Ringer, o elenco tem Nicola Petz, Dev Patel e Jackson Rathbone.



Depois, a emissora exibe "Corpo Fechado" (2000) e "Fragmentado" (2016), que são situados no mesmo universo. O primeiro tem Samuel L. Jackson e Bruce Willis como os protagonistas Elijah Price e David Dunn, respectivamente. Juntos, os dois tentam resolver o mistério de como David conseguiu ser o único sobrevivente de um acidente de trem.



Já em "Fragmentado" conhecemos Kevin, que é diagnosticado com Transtorno Dissociativo de Identidade (TDI) e assume 23 personalidades em seu corpo. O protagonista é feito por James McAvoy (que havia sido indicado ao Globo de Ouro de melhor ator por "Desejo e Reparação", de 2007).



Como os dois filmes acontecem no mesmo universo, os personagens de ambos serão reunidos em "Vidro", que mostra Elijah e Dunn correndo atrás da Besta, uma das personalidades mais perigosas de Kevin. Assim como os dois originais, a obra tem roteiro, produção e direção de Shyamalan, e chega aos cinemas em janeiro de 2019.



TELECINE

Segunda (6), 20h05