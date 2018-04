Teco Martins fala sobre disco solo e suas influências

''Solar' é a soma de tudo que já fiz', diz ao Destak o ex-integrante do Rancore

Depois de treze anos com o Rancore, Teco Martins, Candinho, Caggegi e Ale Iafelice anunciaram uma pausa na carreira da banda, em 2014. Eventualmente, em 2017, o grupo se reuniu para uma turnê especial, que resultou em um DVD ao vivo. Mas, querendo alçar novos voos, ao lado dos ex-integrantes do Rancore – com exceção de Candinho, que se mudou para a Alemanha -, Teco fundou o Sala Espacial, e depois o Luz Ametistas. Agora, ele vai além e se lança solo. Seu disco individual de estreia é "Solar", feito via financiamento coletivo, como proposto pelos próprios fãs. Neste sábado (14), o artista começa sua jornada mostrando ao vivo os temas do trabalho, no vão livre do Masp, às 15h20.



Como o próprio nome indica, "Solar" é esperança em forma de música, mesclado com diversas camadas de instrumentais, das eletrônicas à distorção e o cancioneiro. "Como o projeto teve financiamento coletivo, tive a oportunidade de fazer o disco dos meus sonhos. Sempre quis um trabalho com vários instrumentos de origens diferentes dialogando", diz Teco Martins ao Destak, sobre o conceito do disco. "Querendo ou não, ele acaba sendo resultado das minhas bandas [Rancores, Sala Espacial e Luz Ametista]. Tem um pouco de cada uma", completa o músico.



Há algo de "Solar" que remete à pluralidade do clássico "Clube da Esquina" (1972)."É uma das coisas que mais ouvi na vida. É um dos meus discos favoritos", confessa Teco, sobre o antológico álbum dos anos 1970. "Mas, enquanto compunha, não ouvi muito ele. Estava escutando mais artistas regionais, como Almir Sater, Alceu Valença e Clementina de Jesus", conta. "Além disso, ainda ouvi muita música de umbanda, candomblé e qualquer outro cantigo de nações indígenas", revela, sobre o que o influenciou. "Mas o 'Clube da Esquina' está tatuado em mim. Acho que não tem como esconder", brinca.



"Como mudei pra 'roça' [Indaiatuba] depois de morar muito tempo em São Paulo, quando cheguei aqui, comprei muitos discos nessas lojinhas que vendem mídias por dois reais. Acho que gastei cerca de 40 reais em discos de violeiros. Isso foi uma das coisas que mais ouvi".

A turnê Oiapoque ao Chuí – referência aos nomes das cidades do extremo sul e norte do Brasil - vai passar por todos os Estados do país. Além disso, Martins se prepara para lançar um novo trabalho em agosto. "Estou preparando um EP. É como se fosse o complemento de 'Solar'", conta.







A influência xamânica no trabalho de Teco não é novidade. Afinal, em cada um de seus discos, a cultura indígena esteve presente. Ele diz que o interesse surgiu por conta de sua descendência indígena. "Posso não ter puxado a aparência física, mas o interesse surgiu disso", explica. "Acho que a chavinha da minha cabeça virou quando fui para o Amazonas ficar com meu primo, e conheci a tribo Sateré Mawé. Passei um tempo com eles, depois fui para a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, e participei de um ritual indígena de cânticos Guarani-Kaiowá", lembra. "Fui me apaixonando. Pode ser que não seja assim tão óbvio, mas foi o que mais me influenciou"."Somar isso tudo, com minhas outras influências, tipo o Rancore, ou uma outra banda punk que tive também ajudaram no resultado", fala. "Além disso, o álbum foi gravado na 'roça' e em Berlim, onde me encontrei com Candinho. O contraste entre as cidades também ajudou. Tem as raízes brasileiras, mas com a música eletrônica característica da Alemanha", diz.Mesmo com menos de um mês do lançamento de "Solar", Teco comenta que, com ele, vem passando por uma experiência bem diferente. "Por mais que eu seja um artista underground, que meus discos sejam levados mais no 'boca a boca', o feedback tem sido crescente e bem positivo", afirma."Pela primeira vez na minha carreira, recebi mensagens internacionais, de Londres, Estados Unidos, Japão e África do Sul. Isso tudo só na primeira semana de lançamento. Eles não entendem a letra, mas conseguem captar o sentimento", conta, sobre a recepção dos fãs que curtem a sonoridade do Rancore, Teco diz que eles o estão apoiando. "Muita gente que sei que ia nos shows da banda vem me mandando mensagens positivas também, dizendo que adoraram as mudanças. Muito mais gente do que eu esperava", conclui.