Tatiana Bispo: 'Mulheres são criadas para serem mais menininhas'

Em entrevista, integrante do Rimas e Melodias fala sobre inspirações, trabalho em grupo e machismo

Em 2016, Mayra Maldijan, Tatiana Bispo, Drik Barbosa, Karol de Sousa, Stefani, Tássia Reis e Alt Niss criaram uma cypher – encontro de MCs para rimas conjuntas, assim como rodas de freestyle. Na época, a intenção era criar algo um pouco diferente, mais puxado para o soul. Assim surgiu o coletivo Rimas e Melodias. O projeto deu tão certo que acabou se transformando em um EP homônimo, lançado em 2017. Com o repertório do disco, o grupo integra a programação do festival Bananada 20 anos, e se apresenta no Palco RedBull, no domingo (12).



"Quando soltamos o primeiro vídeo, não imaginávamos onde ia dar. A princípio, era só um vídeo no YouTube, e íamos fazer uma festa para celebrar. Na primeira, tivemos uma resposta muito positiva. Teve muita gente, não esperávamos isso", relembra Tatiana Bispo. "Isso chamou a atenção dos contratantes e as coisas começaram a acontecer muito rápido. Algumas de nós temos carreira solo, e o Rimas, de alguma forma, impulsionou e fortaleceu isso."



Sobre esses dois anos de Rimas e como o coletivo influenciou a vida das integrantes, Tatiana é grata. "Estamos vivendo uma experiência maravilhosa. Recebemos depoimentos de pessoas dizendo que se livraram de relacionamentos abusivos ou sexuais. Isso tudo por causa das nossas músicas", conta.



"Quando surgiu a oportunidade de fazer o disco, tivemos que parar e pensar no que seria porque o grupo tem uma parte que rima, e outra que canta, então é um pouco mais difícil, já que o beat tem que estar em sintonia com ambas as partes", explica, sobre o processo de produção e criação do disco "Rimas e Melodias".



"Depois do beat, pensamos no tema e ele veio naturalmente, de conversas nossas sobre família e ancestralidade, que influenciaram (a música) 'Origens', continua. "Começamos a pensar que era muito horrível estar em uma roda com cinco mulheres, e pelo menos uma não passou por um relacionamento abusivo, até mesmo no nosso ciclo social. Foi assim que decidimos falar sobre isso. Então nos separamos e fomos escrever para depois juntar tudo e gravar. Todo mundo se apoiou. Foi muito gostoso".



Apesar das partes positivas em um trabalho coletivo, Tatiana relembra que precisou aprender certas coisas. "Sempre gravei tudo sozinha. Tive que aprender a trabalhar junto e a aceitar críticas. Mas as coisas vão se encaixando naturalmente. A empatia é uma coisa muito boa. Antes de lançarmos algo, já temos o apoio uma da outra".



Aos 35 anos, Tatiana sempre vivenciou a música, já que é filha de pai baterista. "Sempre vivi isso, as viagens, falta de grana, ensaios. Mas gostei disso e nunca pensei em fazer outra coisa que não fosse música", conta. "Comecei a acompanhar meu pai ainda nova, como a gente precisava estar sempre trabalhando, tocávamos de Ivete Sangalo a Marisa Monte."



"Depois de um tempo, comecei a entender o que eu gostava de cantar, e com o que eu me identificava mais. Eu sou cantora de r&b e neo soul. Demorei um pouco para entender que eu podia fazer música de preto sem ter aquele vozeirão da Aretha Franklin", lembra, sobre como foi sua trajetória até chegar no estilo em que canta hoje.



Com tantos anos de carreira musical, Tatiana já vê uma mudança no cenário. "Ainda não é o ideal. A gente sabe que tem muito lugar que não tem mulher. A sociedade ainda não entende que tem muita mulher boa, mas que não tem oportunidade", diz. "Já melhoramos um pouco nesse sentido. As mulheres são muito afrontosas. Questionam a falta de mina em line-up, etc. As redes sociais ajudam nesse quesito", completa.

"A sociedade funciona assim. Mulheres são criadas para serem mais 'menininhas', e os homens mais 'largados', mais 'malandros", fala, sobre a diferença no tratamento para um compositor homem e para uma mulher; quando geralmente os homens são perguntados sobre a técnica, e as mulheres sobre sentimentos."Apesar disso, não posso dizer que sinto que isso aconteça comigo. Mas acredito que sim, e a sociedade precisa desconstruir isso."