Supergrupo Metal Allegiance vem ao Brasil em novembro

Mais um dos projetos envolvendo o baterista Mike Portnoy entra na agenda de shows internacionais de 2018 no Brasil. O Metal Allegiance chega ao país para shows em novembro. Ao menos uma apresentação já é certa, em São Paulo, e foi marcada para o dia 13/11, no Tropical Butantã.

Portnoy, que ficou conhecido no Dream Theater, divide as atenções, no Metal Allegiance, com outros músicos americanos: o guitarrista Alex Skolnick (da banda Testament), o baixista David Ellefson (do Megadeth), e o compositor e também baixista Mark Menghi. O quarteto vem mostrar material de "Volume II - Power Drunk Majesty", seu segundo álbum cheio, com lançamento previsto para setembro.

O Metal Allegiance surgiu em 2011. O primeiro e homônimo álbum saiu bem depois, em 2015.