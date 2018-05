‘Succession’ explora temas como poder e política

Nova série da HBO estreia neste domingo (3) e tem Brian Cox no papel do protagonista

A nova série dramática da HBO estreia no canal neste domingo (3), às 23h, e tem Brian Cox (indicado ao Globo de Ouro pela atuação na minissérie "O Julgamento de Nuremberg", de 2000) à frente do elenco. "Succession" acompanha a família Roy, liderada pelo patriarca Logan (papel de Cox).



O seriado foi criado por Jesse Armstrong, sendo que ele também atua como roteirista e produtor, ao lado de Adam McKay. Na série, Logan controla um dos maiores conglomerados de meios de comunicação e entretenimento do mundo, ao lado de seus quatro filhos. Ao longo dos dez episódios, sua família começa a perceber que o chefe está se afastando da empresa e do seu legado.



"Succession" explora temas como poder, política e família. Nova York é o pano de fundo.