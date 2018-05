Sublime With Rome fará shows no Brasil

Banda americana volta ao país em setembro para turnê

Três anos após sua última vinda ao_Brasil, o Sublime With Rome retorna ao país para shows. A banda americana chega em setembro, a princípio para três apresentações. Datas e locais serão definidos nos próximos dias.

Em 2015, na visita anterior, o Sublime With_Rome tocou em_São_Paulo e no Rio. Na época, promovia o disco "Sirens", lançado naquele mesmo ano.

Uma das passagens marcantes do SWR pelo Brasil foi em 2010, quando a banda tocou na primeira edição do extinto megafestival_SWU. O line up teve também Rage Against the Machine, Joss Stone e Kings of Leon, entre outros.

O festival teve ainda mais uma edição, em 2011.

Em 2018, o SWR deve vir com músicas novas, já que havia acertado colaboração com Rob_Cavallo, produtor que assinou trabalhos de bandas como_Green Day.

A "descida" para a América do_Sul acontece após o SWR tocar em um festival em Walden (NY, EUA), no dia 8/9, ao lado das bandas Pepper e New Politics.

Carreira

A banda surgiu no final dos anos 1980, na Califórnia (EUA), chamada simplesmente Sublime e com uma sonoridade que misturava rock e reggae, mantida até hoje. Do álbum que leva o nome do grupo como título, de 1996, saíram os hits "Santeria" e "What_I_Got".

Mais tarde, o Sublime uniu-se ao cantor_Rome Ramirez e ganhou With_Rome no fim do nome. Essa formação atua desde 2009. Em 2011, gravou o hit "Panic", canção do disco "Yours Truly".