'Stranger Things': Hawkings ganha seu primeiro shopping

A Netflix liberou nesta segunda-feira (16) um vídeo anunciando que Hawkins, a cidade onde acontece a história de "Stranger Things", vai ganhar seu primeiro shopping. Confira:



Winona Ryder (Joyce), David Harbour (Jim), Millie Bobby Brown (Eleven), Sadie Sink (Max). Finn Wolfhard (Mike), Noah Schnapp (Will), Caleb McLaughlin (Lucas), Gaten Matarazzo (Dustin), Natalia Dyer (Nancy), Charlie Heaton (Jonathan), Joe Keery (Steve) e Dacre Montgomery (Billy) ainda estão no elenco.

A série, criada por Matt e Ross Duffer, ficou conhecida por suas várias referências a obras da cultura pop e década de 1980 no geral. Por isso, a Netflix faz várias jogadas de marketing que envolvem aquela época em especifico. O shopping center é um exemplo, assim como o vídeo lançado com a Xuxa em agosto de 2016.A terceira temporada terá apenas 8 episódios (um a menos do que o ano anterior) e as filmangens já começaram. A previsão de estreia é para 2019.