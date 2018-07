'Star Wars: Episode IX' terá cenas inéditas com Carrie Fisher

Via comunicado oficial, a Lucasfilm confirmou que o "Star Wars: Episode IX" terá cenas inéditas de Carrie Fisher. A presença de Mark Hamill e Billy Dee Williams também foram oficializadas. Segundo comunicado as cenas com Fisher, que morreu em 2016, foram gravadas na época de "O Despertar da Força" (2015).

"Amávamos Carrie Fisher desesperadamente. Encontrar uma conclusão para a saga Skywalker sem ela nos frustrava. Nunca escalaríamos outra atriz ou usaríamos uma personagem em computação gráfica. Com o apoio da filha dela, Billie, encontramos um jeito de honrar o legado de Carrie em seu papel como Leia no "Episódio IX" usando imagens que foram deixadas de fora de "O Despertar da Força", disse J.J. Abrams.