'Star Trek: Discovery' tem troca de showrunners

"Star Trek: Discovery" sofreu mais uma vez com mudanças de showrunners. Se na primeira temporada foi Bryan Fuller que deixou o cargo, dessa vez Gretchen J. Berg e Aaron Harberts foram afastados."Fizemos mudanças mas a série continuará sob visão criativa e liderança do produtor executivo e co-criador Alex Kurtzman. Continuamos no caminho para a segunda temporada em 2019 com novas histórias e continuações de sua bem-sucedida primeira temporada", disse a emissora CBS, responsável pela produção e distribuição da obra nos Estados Unidos.Seguindo a emissora, o motivo é desavenças entre os roteiristas e a dupla. A primeira temporada da série já está disponível na plataforma de streaming da Netflix, e a segunda deve estrear no começo de 2019.