Número Um em comando de Pike, que será vivida pela atriz Rebecca Romjin.

" Me chame de Número Um. É uma honra interpretar tal personagem icônica de Star Trek originamente interpretada pela primeira dama de StarTrek, Majel Barrett-Roddeberry", disse Romjin no seu twitter.



Além disso, um trailer do segundo ano também foi liberado.



As informações vieram diretamente de Alex Kurtzman, que será o showrunner da segunda temporada e assina a direção de alguns episódios.



"Discovery" já tem a primeira temporada disponível na Netflix. Nos Estados Unidos, a série é exibida pela plataforma de streaming da emissora CBS.