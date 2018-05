Stanley Jordan volta ao Brasil para festivais

Stanley Jordan se consagrou com a técnica do tapping, em que dedilha a guitarra como se estivesse tocando piano, aliás, outro instrumento que o músico domina. Aos 58 anos, ele chega consagrado por discos cultuados como "Magic Touch", de 1985, ou mesmo "Standards Vol. 1", do ano seguinte, em que gravou clássicos ddo rock e do pop a seu estilo.

Vai ter fera do jazz mais uma vez no Bourbon Festival Paraty. Stanley Jordan é uma das atrações do line up de 2018. Os shows acontecem de 25 a 27 de maio, na cidade que dá nome ao evento. O guitarrista americano se apresenta também no Santa Jazz, em Santa Teresa (ES), no mesmo período.Além de Jordan, o Bourbon Festival tem no elenco Gary Brown; Cesar Camargo Mariano, em show com Madison McFerrin, filha de Bobby McFerrin; e Toni Tornado, entre outros. No Santa Jazz, Eduardo Dussek e João Donato também estão entre as atrações.Em Paraty, Stanley Jordan toca na noite de encerramento (27/5). Na cidade capixaba, faz show na noite de abertura, dividindo o palco com o brasileiro Armandinho.