Spotify retira músicas de R. Kelly do ar

Cantor é acusado há anos de abuso sexual, mas nunca condenado

O Spotify, principal serviço de streaming de música, anunciou nesta quinta-feira (10) que retirará de suas listas de reprodução as músicas de R. Kelly, após um pedido do movimento Time's Up para cortar laços com o cantor americano, acusado de abuso sexual.



A decisão representa a primeira vez em que é aplicada a nova política do Spotify, que estipula a possibilidade de que a conduta de um artista pode provocar mudanças na forma como a plataforma promove os seus conteúdos.



"Quando um artista ou criador faz alguma coisa que é particularmente danosa ou condenável (por exemplo, violência contra crianças e violência sexual), isso pode afetar as formas como trabalhamos com eles ou os apoiamos", assinalou um porta-voz do serviço sueco de streaming.



Os usuários das versões gratuita e paga do Spotify continuarão encontrando a música de R. Kelly no serviço. Contudo, o artista não aparecerá mais nas listas de reprodução feitas pela plataforma, ou nas recomendações geradas pelos algoritmos.



"Não censuramos o conteúdo pela conduta de um artista ou criador, mas queremos que nossas decisões editoriais - o que escolhemos para programar - reflitam os nossos valores", acrescentou o porta-voz.



R. Kelly, cujo nome de batismo é Robert Sylvester Kelly, é acusado há anos de abusar sexualmente de mulheres jovens e menores de idade, mas nunca foi condenado.



O cantor e produtor de 51 anos, autor do hit "I Believe I Can Fly", foi acusado de pornografia infantil em 2002, mas foi absolvido em 2008.



Segundo um relato do BuzzFeed publicado em julho, Kelly também é acusado de manter seis mulheres em condições de virtual escravidão em suas casas de Chicago e Atlanta, embora as alegações, que o artista nega, não tenham provocado a sua acusação.



Além disso, a Polícia de Dallas (Texas) abriu uma investigação em abril por assinalamentos de que Kelly passou a uma mulher de 19 anos uma doença sexualmente transmissível sem tê-la prevenido de que era portador.



No fim de abril, o movimento Time's Up, criado após a enxurrada de acusações por assédio sexual contra vários homens poderosos em diferentes âmbitos, exigiu a investigação de todas as acusações.



O grupo também pediu aos grandes nomes da indústria musical que cortem laços com o artista.