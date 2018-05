Sound Bullet vence o EDP Live

Banda do Rio de Janeiro ganha direito a tocar no festival Nós Alive, em Portugal

Foram mais de 1.500 inscritos. Passadas todas as etapas, a Sound Bullet venceu o EDP Live Bands de 2018. A banda do Rio de Janeiro participou da final do concurso junto a outras sete semifinalistas, neste sábado (12), em São Paulo, no Bourbon Street.



Formada em 2009, a Sound Bullet entrega um indie-rock dançante com influências que vão do post-punk revival ao math rock, cheia de uma sonoridade de guitarras pulsantes, uma cozinha enérgica e um vocal expressivo.



O EDP Live Bands Brasil é resultado de uma parceria da EDP, companhia que atua em todos os segmentos do setor elétrico, com a Everything is New e Sony Music. A competição é realizada em Portugal desde 2014.



É a quinta vez que o evento acontece no Brasil. O EDP já chegou também à Espanha, que tem sua primeira edição.