‘Solo’ é aventura sólida no universo de Star Wars

Chega aos cinemas nesta quinta o filme que conta a história do mercenário da saga; Ron Howard dirige

O padrão de filme para os fãs de Star Wars anda alto. Antes de "Solo – Uma História Star Wars" chegar aos cinemas, nesta quinta (24), tivemos "Rogue One" e "Os Últimos Jedi" nos lançamentos recentes. O primeiro também é classificado como um spin-off da franquia, e trouxe uma visão única sobre a rebelião, enquanto o segundo expandiu a mitologia do Jedi e deu um digno final para a jornada do herói Luke Skywalker (Mark Hamill). Por isso, "Solo" tinha uma nuvem de expectativa muito grande em torno de sua produção.



E o filme entra em cartaz não sem problemas. Os boatos que envolveram a produção após a saída dos diretores Chris Miller e Phil Lord foram de que ambos queriam levar a galáxia para um lado nunca visto, enquanto a proposta da Disney era resgatar características já apresentadas na franquia. Ainda que seja com direção morna de Ron Howard – que substituiu os dois cineastas –, o objetivo do estúdio foi atingido com sucesso.



"Solo" é divertido e cheio de ótimas sequências de ação, só que não acrescenta muita coisa ao universo, no geral. Não existe um grande vilão ou uma figura que represente o mal dessa vez, e isso não faz falta. O filme aborda pobreza, escravidão, classes sociais marginalizadas pela sociedade de uma forma nunca vista antes em Star Wars, e esse com certeza é seu maior trunfo, mas falha ao tentar criar uma conexão grandiosa com as outras produções da saga, exceto ao momento em que temos uma participação inesperada de um dos vilões mais icônicos do cinema. Não, não é Darth Vader.



Han Solo foi vivido por Harrison Ford e seu legado - assim como o de Luke e de Leia (Carrie Fisher) - é carregado por gerações. Conhecer um pouco mais sobre sua vida antes do episódio "A Nova Esperança" (1977), ou até mesmo antes de se render à rebelião, é algo que os fãs esperam há muito tempo. Outro erro da Disney, nesse caso, foi ter colocado Alden Ehrenreich como o protagonista. O ator americano de 28 anos não é ruim, pelo contrário. Mas na tentativa de tentar imitar e resgatar o carisma de Ford no século passado, acaba se perdendo no personagem e fica ofuscado pelos companheiros de trabalho, seja Lando (Donald Glover, da série "Atlanta") ou Q’ira (Emilia Clarke, de "Game of Thrones").



No final, "Solo" se garante como alguns fan-services muito necessários, como por exemplo, citemos: como Han conseguiu a Millenium Falcon; o começo de sua amizade com Chewbacca e com Lando; a origem dos famosos dados que ficam na Falcon e outros pequenos detalhes.



Com o desenrolar do roteiro, percebemos também que existe espaço para explorar aspectos e outros personagens daquela parte da galáxia, e com certeza Han Solo, Q’ira e Lando devem voltar para mais aventuras.



Entretenimento

Vá ao cinema pensando em entretenimento. Deixe a pretensão em casa e aproveite "Solo" do jeito que ele é: um filme cheio de pequenos defeitos, mas que não chegam necessariamente a atrapalhar o resultado.