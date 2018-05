'Solo - Uma História Star Wars' decepciona na bilheteria

As projeções iniciais apontavam que filme arrecadaria US$ 150 milhões, mas os números decepcionaram

Segundo o Hollywood Reporter, "Solo - Uma História Star Wars" decepcionou nas bilheterias. Os estúdios da Disney estimaram que o filme arrecadaria US$ 150 milhões, mas acabou com apenas US$ 83 milhões.



Apesar dos números abaixo da expectativa, "Solo" foi o filme mais caro da franquia. Por causa da troca de diretores (Chris Miller e Phil Lord foram substituídos por Ron Howard) e das refilmagens, a produção custou US$ 250 milhões, e superou "O Despertador da Força" que teve valor estimado em US$ 245 milhões.



O episódio 7 da franquia, no entanto, abriu com um total de US$ 248 milhões, enquanto "Rogue One" arrecadou US$ 155 milhões e "Os Últimos Jedi" US$ 220 milhões.





Em "Solo", acompanhamos o personagem icônico vivido anteriormente por Harrison Ford antes de conhecer Luke (Mark Hamill) e Leia (Carrie Fisher). Quem vive Han agora é o ator Alden Ehrenreich, enquanto Emilia Clarke (Q'ira), Donald Glover (Lando Calrissian), Phoebe Waller-Bridge (L3-37) e Woody Harrelson (Beckett) completam o elenco.