Snow Patrol lança clipe de 'Soon' com imagens originais do vocalista

Vídeo tem registros reais da vida de Gary Lightbody, líder do grupo irlandês; música faz parte do novo disco 'Wildness'

O grupo irlandês Snow Patrol publicou, nesta quarta-feira (30), o clipe da música "Soon", parte do álbum lançado no dia 25 de maio, "Wildness". O disco é o mais recente trabalho da banda, que não divulgada novos álbuns desde 2011, com "Fallen Empires".



O clipe de "Soon" mostra imagens pessoais da vida do vocalista Gary Lightbody, com registros dos anos 1990 seus e de sua família. A música é dedicada a seu pai.



Este é o nono clipe retirado do disco, após lançamento de vídeos para "Don’t Give In", "Life on Earth", "What If This Is All the Love You Ever Get?", "Empress", "A Dark Switch", "Life and Death", "A Youth Written In Fire" e "Wild Horses". Apenas uma faixa não tem clipe: "Heal Me".