Silva fala sobre sua infância, influência e relação com sua obra

"Quando fiz o disco, tinha medo de ser o 'cara que não se importa com nada do que está acontecendo na política, mas acredito que seja justamente o contrário", explica Lúcio Silva (seu nome completo), em entrevista ao Destak. "Antes, eu achava que fazia pouco para o mundo, que devia abandonar a música e ajudar 'de verdade'. Mas, aos poucos, entendi que posso contribuir com minha música.""Me importo muito com o que está acontecendo no mundo, e minha contribuição para o momento é ser otimista, trazer coisas não tão pesadas para o público", diz. "Gosto de me conectar com as pessoas para tentar entender como elas se sentem. Então, meu objetivo é fazer com que o momento em que o público estiver num show seja leve, que as pessoas saiam felizes. Essa é minha contribuição", conclui.

"'Brasileiro' é um disco muito pessoal. Ele é fruto de uma dedicação enorme da minha parte, diferente do que vinha fazendo antes", explica, sobre o processo de criação e produção do trabalho. "Quis evoluir musicalmente, ouvir mais música e estudar mais sobre o assunto. Mas também não queria que fosse algo frio, muito técnico, que fiz porque essa é a minha profissão e porque preciso fazer isso", explica. "Quis fazer com calma. Comecei a compor em abril de 2017 e fiz umas 20 canções, que resultaram nas 13 do disco".



Quinto álbum de estúdio do músico capixaba, "Brasileiro" serve como um marco na vida de Silva, que completa 30 anos em julho. "Comecei a lançar discos com 22 anos. Não sabia muito bem o que queria, mas já gostava muito do meio e sabia que queria continuar a trabalhar com isso", diz, sobre o marco. "Sempre quis ser honesto e acredito que amadureci minha insegurança. Não sou mais tão tímido e nem tenho mais medo do palco", analisa sua mudança nesses oito anos de carreira.



Como uma celebração da vida de Silva, o trabalho é inspirado em coisas que o capixaba cresceu ouvindo e se influencia, como Clube da Esquina, João Gilberto, e até Raça Negra, que por mais que muita gente tenha ouvido em algum momento da vida, muitos têm vergonha de admitir. "Acho que já senti vergonha também", comenta. "Eu tinha aquela preocupação horrorosa da necessidade de ser cool, querer ser o mais antenado possível e conhecer as bandinhas mais novas de Londres. Nessa época, tinha vergonha porque o que cresci ouvindo não era descolado o suficiente", relembra.



"Sou um cara de periferia. Me formei em violino e minha família sempre gostou de música, mas não tinha dinheiro. Do lado de casa tinha baile funk, igreja evangélica, umbanda. Era uma loucura. Cresci em meio a todas essas culturas. Mudei-me para um lugar mais calmo agora", conta.



"Minha mãe é pianista e a família dela é inteira de músicos. Sou muito privilegiado por ter estudado, só que não fiquei preso nisso. Sou formado em violino clássico, mas se eu fosse continuar nesse rumo, iria ser um custo muito alto. A música erudita é tipo as Olímpiadas. Você precisa estudar que nem um atleta porque senão, você não consegue acompanhar", explica.

"O Silva de 15 anos era muito perdido", relembra, quando perguntado se achava que seu eu de 15 anos atrás estaria feliz com o Silva de 30 anos. "Já sabia que queria ser músico. Ainda não estava na faculdade, mas já sabia que queria cursar violino. Na época, já estudava muito, e na minha cabeça, eu iria tocar em orquestra e usar gel no cabelo", brinca. "Seria meu sonho, mas nunca rolou. Não era muito disciplinado, mas sempre quis ser um bom músico. Só fui conseguir ter disciplina depois. Agora, no meu tempo livre, estou praticando ou ouvindo música. Mas não quero ser workaholic", completa. "Acho que falaria pro meu eu de 15 anos relaxar".

"Estou morando em Vitória [Espirito Santo], mais perto da praia, em um lugar mais calmo. Se a gente não respira, acaba virando uma máquina de trabalho. Se alguém me perguntasse qual o meu maior medo, eu diria que é chegar nos 45 anos tocando as mesmas coisas sempre e sem poder me renovar. Por isso tento mudar a cada disco", explica.







Silva também comenta que pretende mudar um pouco sua apresentação, e que quer se conectar mais com o público. "Estou montando o show com André Paste [criador da arte da capa do disco]. Ele que dirigiu o clipe de "A Cor é Rosa". Ele é muito antenado e trabalha de uma forma muito natural. Acho isso muito bonito", diz. "Fazer show é uma das coisas mais difíceis pra mim porque sou muito exigente. Se vejo uma gravação que desafinei ou errei em algo, acabo ficando muito chateado", explica. "Para a turnê, estou pensando em tudo, principalmente num roteiro que seja bom. Quero que as pessoas que tirem essa uma hora e meia para me ver saiam com um sentimento de que valeu a pena".



Ouça 'Brasileiro: