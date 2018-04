Shows na cidade

Confira a programação para este final de semana

Dinho Ouro Preto faz show em Jagariúna

Sábado é dia de rock na região. Dinho Ouro Preto, vocalista da banda Capital Inicial, se apresenta com a Orquestra Rock em Jaguariúna em show beneficente com a renda revertida para o Centro Infantil Boldrini.



Dinho terá a companhia de 36 músicos em releituras de clássicos do rock. No repertório, sucessos de Led Zeppelin, The Doors, Pink Floyd, Van Halen, Iron Maiden, Nirvana, ACDC, Deep Purple, Guns’n Roses, e também clássicos do rock nacional.



O espetáculo estará sob a batuta do maestro Martin Lazarov e a direção artística de Luis Fernando Vasconcellos.

O público pagante terá à disposição três ônibus que farão o transporte de ida e volta para o show a partir do Centro (avenida Aquidabã, 440), Cambuí (rua Barreto Leme, 1425) e Nova Campinas (avenida Moraes Salles, 2790). É necessário, porém, reservar lugar com antecedência nos veículos pelo email articular@articular.art.br.