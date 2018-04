Show do Radiohead no Chile será transmitido pelo Youtube

Em turnê pela América do Sul, nesta quarta-feira, o Radiohead se apresenta no Chile. O show será transmitido ao vivo no Youtube . No Brasil, depois da dança das datas, a banda toca no Rio de Janeiro, no dia 20/4, na Jeunesse Arena e em São Paulo, no dia 22, no Allianz Parque.O show será transmitido a partir das 20h30, horário de Brasília: