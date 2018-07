'Sharp Objects': história tensa e clima mais ainda

Inspirado em romance homônimo de Gillian Flynn, minissérie estreia neste domingo (8), na HBO

Depois do sucesso de "Big Little Lies", Jean-Marc Vallée agora assume a direção de "Objetos Cortantes", nova minissérie da HBO, que estreia neste domingo (8). A produção é inspirada no romance homônimo de Gillian Flynn, escritora de "Garota Exemplar".



"Objetos Cortantes" conta a história de Camille Preaker, vivida por Amy Adams, uma jornalista que volta à sua cidade natal para cobrir o assassinato de duas pré-adolescentes, Ann Nash e Natalie Keene. Em um primeiro momento, Camille tenta evitar voltar à Wind Gap, principalmente por conta de seus problema com sua mãe, mas acaba cedendo a pressão de seu chefe, Frank Curry.



Antes mesmo do assassinato aparecer na série, o suspense fica por conta da própria história de Camille. Pouco antes de ser enviada de volta à sua cidade natal, Preaker estava internada em um hospital psiquiátrico para tratar o seu vício em escrever palavras em seu corpo com facas ou objetos cortantes. Ela é perseguida por memórias horríveis de seu passado, e por conta disso, desconta suas frustrações em bebidas alcoólicas.



Uma das coisas que mais a machucam é a morte de sua irmã mais nova, Marian, quando era adolescente. Outra é sua relação com sua mãe. Adora Crellin (Patricia Clarkson) é uma mulher extremamente conservadora. E fica claro nos primeiros que ela despreza a filha progenitora.



Porém, por mais que a relação das duas seja um ponto perceptível na produção, não é algo que é explicado. Diferente do livro, a produção não se preocupa em escancarar a história de Preaker, o porque dos cortes, a causa da morte da irmã ou como a relação com a mãe se deteriorou, ou se sempre foi ruim. Está tudo nas entrelinhas.



Com base nos dois primeiros episódios, "Vanish" e "Dirt", pode-se dizer que a adaptação dirigida por Jean-Marc Vallée é muito fiel ao livro. Há poucas mudanças, mas todas fazem sentido e não alteram nada na narrativa.



Amy Adams soma boas atuações em filmes como "A Chegada", "Trapaça", e em tantos outros filmes, e em "Sharp Objects", seu primeiro papel grande na televisão, ela naturalmente se destaca. O papel é com certeza um dos melhores já feito por ela.



A obra de Gillian Flynn é tensa, e a produção conseguiu trabalhar muito bem em cima disso, criando um seriado que é difícil de assistir, mas ao mesmo tempo, que de impossibilita de tirar os olhos da tela. Vallée é extremamente cuidadoso com todas as escolhas. Uma das boas escolhas do diretor é a trilha sonora. Na série, Camille está sempre ouvindo música, e elas se mesclam a narrativa de uma maneira fantásticas, mas os silêncios também são extremamente importantes.



Todas as escolhas de cores, de fotografia e de roteiro contribuem para que a inquietação e o desconforto da história seja sentida por quem assiste. E pode ter certeza que o desconforto é contínuo.



