Shakira suspende venda de colar com símbolo nazista

A estrela colombiana Shakira retirou um símbolo usado pelos nazistas presente na publicidade de sua turnê mundial "El Dorado", após uma polêmica gerada nas redes sociais.

Dear @shakira, you know that your necklace depicts an important Nazi symbol, propagated by the SS during the Nazi era? It was so popular that Himmler incorporated it into a floor of the Wewelsburg Castle to establish it as the "center of the New World ". https://t.co/00Bfy1Tywm pic.twitter.com/2m0hldq0w9