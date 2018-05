Shakira confirma shows no Brasil em outubro

A cantora confirmou as datas em comunicado oficial no twitter

Como antecipado pelo Jornal Destak, a cantora Shakira faz show no brasil em outubro. A turnê "El Dorado", que leva o nome do disco homônimo lançado em 2017, passa por São Paulo (21/10, no Allianz Parque) e Porto Alegre (23/10, na Arena Grêmio).



Os ingressos para a apresentação de São Paulo começam a ser vendidos em 28 de maio pelo site da Livepass, enquanto o de Porto Alegre começa a partir do dia 20/5, no My Ticket. Os preços ainda não foram divulgados.



Os shows estavam marcados para o começo desse ano, mas por causa de problemas na voz a cantora colombiana foi forçada a remarcar os shows. Depois da confusão, o Rio de Janeiro acabou ficando de fora.



"A turnê #ElDoradoWorldTour está chegando em Outubro/Novembro!", diz o comunicado oficial feito pelo twitter de Shakira.