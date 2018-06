'Sexy Por Acidente' expõe mensagem de autoestima

Atriz Amy Schumer produz e estrela a comédia, que expõe a importância da valorização pessoal

Como fazer uma crítica à pressão por padrões estabelecidos por mercados de todos os tipos, principalmente o da moda? Amy Schumer (indicada ao Globo de Ouro pela atuação em "Descompensada", de 2015) tenta - e relativamente consegue - com "Sexy Por Acidente", que chega na quinta (28) aos cinemas do país. A atriz estrela o longa e também é uma das produtoras.



Ela vive Renee Bennett, funcionária com baixa autoestima de uma rede de cosméticos. Após acidente na academia que frequenta, a moça pensa ter mudado fisicamente e se transformado numa modelo como as que vê na empresa em que trabalha. Sentindo-se dentro dos padrões de beleza, começa a namorar, cresce profissionalmente e ganha uma autoconfiança antes inexistente.



Mas a verdade é que ela continua a mesma garota. Quando "cai a ficha", entra a mensagem de autoestima, aquela de nos aceitarmos como somos, valorizando-nos pelo que temos de bom.

Nesse ponto, o roteiro acerta. Em tom de comédia, chega a tal mensagem de forma leve e descontraída.

Há sequências realmente divertidas, principalmente na relação de Renee com Ethan (Rory Scovel), o namorado; ou Grant (Tom Hopper, de "Game of Thrones"), um de seus patrões.



Participações

A modelo Naomi Campbell faz uma participação especial. Outra atração no elenco é a veterana Lauren Hutton, de "Cerimônia de Casamento" (de Robert Altman, 1978) e "Gigolô Americano" (de Paul Schrader, 1980).